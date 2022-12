AGENDA DE L’ATENEU 19 a 26 de desembre.

AQUESTA SETMANA DESTAQUEM:

L’Ateneu està obert (o tancat) de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h.

Dijous 22 – 20:30 h – Concert del Sobrino del Diablo.

Dijous 22 – 18:00 h – Inauguració exposició i presentació del calendari de la Polilla. Taller de collage i “carteo” a preses.

Divendres 23 – 18:00 h –Presentació del poemari “Poemes d’amor, sexe i altres circumstàncies”, de Ramona Arimón i Mestres.

S’acosta la data final d’entrega d’articles per la revista!!! Dimarts dia 20 és el darrer dia en que acceptem contribucions. Apa, que ja feu tard!

Ja tenim bastants històries per al recopilatori que prepara Edicions Malcriàs. Si voleu participar a «Lo que no cuenta ni se cuenta» poseu-vos les piles i envieu els contes aviat! Us donem fins al gener. Més informació a:

https://edicionsmalcrias.wordpress.com/2022/10/17/particiapa-en-el-recopilatorio-lo-que-no-cuenta-ni-se-cuenta/

AGENDA DE L’ATENEU del 19 al 26 de desembre

Dilluns 19

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

19:00 a 20:30 h – Curs d’anglès.

Dimarts 20

L’Ateneu estarà obert o no.

Dimecres 21

19:00 h –Taller d’Informàtica Lliure i arranjaments 4 Gatos + ó –

20:30 h – Les tertulies, amb les truites llibertàries de l’Ateneu.

Dijous 22

14:00 h –Jamancia de l’Ateneu. Menú: Crema de carbassó, pizza i postre sorpresa.

18:00 h – Inauguració exposició i presentació del calendari de la Polilla. Taller de collage i “carteo” a preses.

19:00 h – Classe d’esperanto.

20:30 h – Concert del Sobrino del Diablo.

Divendres 23

18:00 h –Presentació del poemari “Poemes d’amor, sexe i altres circumstàncies”, de Ramona Arimón i Mestres.

Dissabte 24

L’Ateneu estarà obert o no.

Diumenge 25

L’Ateneu estarà obert o no.

Dilluns 26

L’Ateneu estarà obert o no.

ACTIVITATS FORA D’AGENDA

DESEMBRE

Divendres 30 – 19:30 h – Presentació de la traducció del llibre “L’anarquia a l’abast de tothom” de Federico Urales.

GENER 2024

Divendres 13 – 19:00 h – Xerrada “Exoplanetas: más allá del Sistema Solar” a càrrec de Deskantille Científico.

Divendres 14 – Taller de fermentaciones varias.

