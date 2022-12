AQUESTA SETMANA DESTAQUEM:

L’Ateneu està obert (o no) de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h.

Exposició de la Polilla (fins a gener), també podeu passar a buscar el calendari antirepressiu.

Divendres 30 – 19:30 h – Presentació de la traducció del llibre “L’anarquia a l’abast de tothom” de Federico Urales.

DATES EN QUE LES ACTIVITATS PERIÒDIQUES ES REEMPRENDRAN

Dilluns 9 de gener de 2023: tornen secretaria, biblioteca col·lectiva la Malcrià i les classes d’anglès.

Dimecres 11 de gener de 2023: torna el taller d’Informàtica Lliure i arranjaments 4 Gatos + ó -.

Dijous 12 de gener de 2023: tornen les classes d’esperanto i Edicions Malcriàs.

Nota: la Jamancia i les tertulies, amb les truites llibertàries de l’Ateneu no interrompen la seva activitat.

Ja tenim bastants històries per al recopilatori que prepara Edicions Malcriàs. Si voleu participar a «Lo que no cuenta ni se cuenta» poseu-vos les piles i envieu els contes aviat! Us donem fins al gener. Més informació a:

https://edicionsmalcrias.wordpress.com/2022/10/17/particiapa-en-el-recopilatorio-lo-que-no-cuenta-ni-se-cuenta/

AGENDA DE L’ATENEU del 27 de desembre de 2022 al 2 de gener de 2023

Desembre

Dimarts 27

L’Ateneu està obert.

Dimecres 28

20:30 h – Les tertulies, amb les truites llibertàries de l’Ateneu.

Dijous 29

14:00 h –Jamancia de l’Ateneu. Menú: Amanida especial de roure vermelli tomàquet, macarrons del xef Enric i fruita.

Divendres 30

19:30 h –Presentació de la traducció del llibre “L’anarquia a l’abast de tothom” de Federico Urales a càrrec de la FAC.

Dissabte 31

L’Ateneu estarà obert o no.

Gener

Diumenge 1

L’Ateneu estarà obert o no.

Dilluns 2

L’Ateneu estarà obert o no.

ACTIVITATS FORA D’AGENDA

GENER 2023

Divendres 13 – 19:00 h – Xerrada “Exoplanetas: más allá del Sistema Solar” per Benoït Rey, periodista francesa de la revista Science&Vie. Organitza: Deskantille Científico.

Diumenge 15 – Taller de fermentaciones varias.

