AGENDA DE L’ATENEU del 23 al 230 de gener de 2023.

AQUESTA SETMANA DESTAQUEM:



L’Ateneu està obert de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h.

Dimarts 24 – 19:00 h – Assemblea de l’Ateneu.

Dimecres 25 – 20:30 h – Primer aniversari de la Tertúlia amb les Truites llibertàries de l’Ateneu.

El número 2 de la Revista Agràcia ja està en format de lliure descàrrega. Més informació a: https://mega.nz/file/drIUEJbY#jGiX3nf4luHnwWbdQInxvIn36M8yZkk4AGAjWT7dxAs



Entrem al tram final de rebuda de contes per al recopilatori «Lo que no cuenta ni se cuenta» poseu-vos les piles! A partir del 31 tanquem no n’agafarem més. Més informació a:

https://edicionsmalcrias.wordpress.com/2022/10/17/particiapa-en-el-recopilatorio-lo-que-no-cuenta-ni-se-cuenta/



AGENDA DE L’ATENEU del 23 al 30 de gener



Dilluns 23

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

19:00 a 20:30 h – Curs d’anglès.



Dimarts 24

19:00 h – Assemblea de l’Ateneu.



Dimecres 25

18:00 h –Recollida d’aliments peribles per a la Xarxa d’aliments.

19:00 h –Taller d’Informàtica Lliure i arranjaments 4 Gatos + ó -.

20:30 h – Primer aniversari de la Tertúlia amb les Truites llibertàries de l’Ateneu.



Dijous 26

14:00 h – Jamancia de l’Ateneu. Menú sorpresa (potser hi ha favetes, i potser no).

18:30 h – Curs d’Esperanto nivell inicial.

19:00 h – Reunió d’Edicions Malcriás.

19:30 h – Curs d’Esperanto nivell avançat (conversa).





Divendres 27

L’Ateneu estarà obert de 18:00 a 21:00.



Dissabte 28

L’Ateneu estarà obert, o no.



Diumenge 29

L’Ateneu estarà obert, o no.

Dilluns 30

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

19:00 a 20:30 h – Curs d’anglès.







ACTIVITATS FORA D’AGENDA



FEBRER

Divendres 10 – 19:30 Xerrada “El repte d’explorar l’espai i viure en altres planetes” per Jordi Soriano. Organitza: Deskantille Científico.

Dissabte 18 – 19:00 – «SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE i micro obert». Donde recitar es escuchar.

Anuncio publicitario