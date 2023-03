Avui dimecres, tornem! En resposta al silenci generalitzat per la mort d’un jove treballador de 21 anys durant el muntatge del Mobile World Congress a Barcelona, i contra la precarietat laboral i la connivència de l’administració pública, ens organitzem. L’accident es va produir a la Fira de Barcelona ubicada a l’Hospitalet. Des de llavors, tant l’Ajuntament de l’Hospi com el de BCN, han evitat pronunciar-se per no incomodar un dels majors congressos del món. Permetrem aquesta injustícia? #ElMobileMata

Concentració dimecres 01/03

18H

Fira de BCN – Porta 1

