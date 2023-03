Un año más el Ateneu LLibertari de Gràcia se suma a la Huelga Feminista. Por ti, por mi y por todas mis compañeras ¡Viva la Huelga Feminista! Un any més l'Ateneu Llibertari de Gràcia se suma a la Vaga Feminista. Per tu, pel meu i per totes les meves companyes Visca la Vaga Feminista! Salut i Lluita!

