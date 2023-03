Rebels contra la devastacio

Seria estúpid i contraproduent cercar “solucions”, pal·liatius per

fer la tecnologia més acceptable, més “ecològica”. Estem tan en

contra dels dipòsits nuclears com dels aerogeneradors, no hi ha

mitges tintes en aquest camp.

Alfredo Cóspito

La nuclearització és solament un aspecte més de la societat capitalista, la

energia nuclear es promou segons bufen els vents dels interesso dels

estats i el capital, la construcció de centrals nuclears i el seu manteniment

és en si mateix un gran negoci que va més enllà de la producció d’energia.

El model de la societat nuclearitzada és bàsicament (apart de riscos greus

per la salut d’humans i ecosistemes):

-Una societat centralitzada, les centrals, fins i tot les més petites, son

nuclis d’alta densitat energètica (centrals), igual que les hidroelèctriques i

les tèrmiques.

-Una societat jerarquitzada, una central nuclear és “per se” un engendra

impossible de gestionar d’una manera que sigui “assembleària”.

-Una societat policial, la “seguretat” de les instal·lacions nuclears sols pot

ser encomanada a estructures policials, militars o de seguretat privada

homologues. –Una societat militaritzada, ja que les centrals son

imprescindibles per el desenvolupament de les armes nuclears.

-Una societat que projecta el model centralitzat / jeràrquic i militaritzat

en el temps, en els mil·lennis que dura l’activitat dels seus residus, que

també han de ser gestionats d’una manera centralitzada, jeràrquica, amb

control policial i/o militar…..

El sector nuclear resumeix en ell tot allò que ens fa esclaus, tot allò que

ens pren la llibertat, tot allò que devasta la terra, és el mirall on es miren

el capitalisme i els estats.



No es per tant estrany que la lluita contra les centrals nuclears tingués el

pes que va tenir fins a finals dels anys 80, el que és estrany és que desprès

dels “accidents” de Three Mile Island (1979), Chernobyl (1986) i

Fukushima (2011) l’activisme antinuclear hagi deixat de ser popular i

hagi acabat en mans d’organitzacions d’experts professionalitzats (com

per exemple Greenpeace).

Actualment el sector nuclear viu una revifalla a lloms de la “crisi

energètica”, amb perllongacions de la vida de reactors vells, al mon hi han

més de 400 reactors operatius dels que uns 200 tenen autorització de

funcionament a llarg termini i amb noves plantes (sobretot en països del

Sud on la oposició és o dèbil o impossible), sobretot amb projectes de

reactors petits i compactes que poden ser fabricats en sèrie.

En aquest marc de “blanqueig” de la aeració nuclear d’energia s’entén

perquè la UE classifica aquesta procedència com “energia verda”.

Itàlia nuclear.

Itàlia, a més de tenir estacionades armes nuclears dels EUA al seu

territori, tenia també 4 centrals d’usos ”pacífics”. A rel de l’accident de

Chernobyl un referèndum derogatori (1987) va decidir eliminar les

nuclears. Malgrat això l’Estat ronsejava i pretenia, per pressions de la

industria, mantenir al menys dues en funcionament (Caorso i Montalto),

finalment Itàlia va quedar lliure totalment de centrals nuclears…

Fins que amb l’arribada del Popolo della Libertà (Berlusconi) el 2009 es

va replantejar de nou l’apertura de 4 noves centrals de tercera generació

de la ma de la França de Sarkozy i d’EDF (Électricité de France), l’accident

de Fukushima i el nou referèndum del 2011 van frustrar les expectatives

pro-nuclears…

I el negoci subsegüent.

ANSALDO NUCLEARE.

Ansaldo va ser fundada originàriament a mitjans del segle XIX, va ser una

corporació armamentística durant la primera guerra, i va contribuir al

rearmament d’Itàlia sota el feixisme, actualment és un conglomerat

enorme present en pràcticament tots els sectors de l’electromecànica.

Ansaldo Nucleare és una empresa controlada per Ansaldo Energia, fins

que l’aturada nuclear de 1987 li va xafar la guitarra, es dedicava a les

centrals nuclears refrigerades amb aigua, després de l’aturada i de la

fallida de les maniobres polítiques per neutralitzar-la es va centrar en

projectes a d’altres parts del mon. A principi de març Asaldo Nucleare,

EDF (el principal productor d’electricitat nuclear del mon) i Edison (el

segon productor Italià desprès de EON) van signar una carta conjunta

d’intencions “per col·laborar en el desenvolupament de nova energia

nuclear a Europa i promoure’n el desplegament, prospectivament també a

Itàlia” aquestes tres corporacions prenen posicions front d’una hipotètica

renuclearització d’Itàlia amb els nous reactors compactes.

Ansaldo Nucleare a participat en la construcció i disseny d’elements de

centrals nuclears a la Xina, Romania, Eslovènia, Argentina, Regne Unit…, a

França te contractes amb EDF per el disseny d’un reactor compacte i de

Reactors Presuritzats de mitjana i gran escala

Participa també molt activament en el projecte internacional de fusió

nuclear ITER amb diverses adjudicacions de contractes, entre ells el

disseny de diversos Tokamak (cambra toroidal amb bobines magnètiques,

és un giny que té per objectiu obtenir la fusió de les partícules del plasma)

i diverses parts del reactor de Cadarache (la joia de la corona del projecte

ITER).

Ansaldo Nucleare participa en el disseny dels reactors de IV generació

(comercials cap l’any 2035) refrigerats amb metalls líquids pesats,

disposa d’instal·lacions experimentals a Romania i el Regne Unit… i a

l’ENEA italià de Brasimone.

El desenvolupament d’aquesta energia nuclear de IV generació s’articula

al voltant de la European Sustainable Nuclear Industrial Initiative (ESNII),

el president d’aquesta iniciativa no és altra que Roberto Andinolfi, que és

també president de la Junta d’Ansaldo Nucleare que va ser l’objectiu

d’Alfredo Cóspito el maig de 2012..

«En un matí de maig esplèndid vaig passar a l’acció i en

aquestes poques hores vaig gaudir plenament de la vida. Per

una vegada vaig deixar enrere la por i l’autoculpa i vaig

desafiar el desconegut. En una Europa esquitxada de centrals

nuclears, un dels principals culpables del desastre nuclear que

vindrà ha caigut als meus peus.» declaració d’Alfredo Cóspito davant

del tribunal.



