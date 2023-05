Aquesta passada nit ha mort Xavier Cañadas Gascón, autor de «El Caso Scala, terrorismo de estado y algo más».

el teu record, la teva lluita, la nostra memoria, la teva abssencia amic.

Avui 15 de maig de 2023, ens arriba la notícia, de què a mort el company, Xavier Cañadas, aquell noi que vàrem conèixer ja fa molts anys, un bon grapat d’anys, quan tots nosaltres somiàvem i lluitàvem per un món nou, què per un moment en aquell 1976, 1977 i 78 semblava que estàvem construint, però, els interessos d’alguns i les maniobres construïdes a les cloaques de l’estat van apagar les il·lusions de molts, -encara que segurament sempre vàrem ser pocs – que, lentament, en molts casos foren segades, com si fos amb una destral, i van fer que joves idealistes, fossin manipulats per interessos torbis d’un estat que mai a cuidat els sentiments de la seva gent.

Amb Xavier Cañadas, no solament se’n va un company, sinó q ue probablement ens dona un toc d’atenció i ens adonem que aquella generació de les Jornades Llibertàries, del míting de Montjuïc, de la Vaga de Benzineres i del maleït cas Scala, és una generació què escapa, com més prompte van escapar els seus somnis, sense fer soroll, maleïts per tothom, inclús per bona part de la seva gent, així són en aquest moment les coses, a on prima les individualitats del més fort.

Gràcies, company Xavier per la teva generositat de joventut i les xerrades que vàrem tenir anys després, per entendre una mica millor les coses tal com van anar-hi, en aquells temps de revolta

Salut company Xavier Cañadas

una abraçada

Manel Aisa

