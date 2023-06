Mail: agracia@riseup.net

AQUESTA SETMANA DESTAQUEM:



L’Ateneu està obert (o no) de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h.

Dimecres 28 – 19:00 h – Presentació del llibre “Tiempo de generosos y cautivos anarquistas. Para echar a andar en el recuerdo 1939-1976.” de Manel Aisa Pàmpols, amb l’autor.

Dissabte 1 – 19:00 – Presentació del projecte “El Cosmos en Rojo y Negro” a càrrec de Deskantille Científico i el Grup de Memòria Històrica de l’Ateneu.

Diumenge 2– 19:00 – Cinefòrum: projecció de la pel·lícula “El beso de la mujer araña” d’Héctor Babenco (1985), 121 minuts.

Tenim noves publicacions a Edicions Malcriàs! Si encara no les heu llegit, feu una ullada a tot el que us esteu perdent! De més recent a més antic, tenim el poemari de Clara Andrés Pont De seny poc: Un alfabet poètic, el recopilatori de contes col·lectiu Lo que no cuenta ni se cuenta, i el poemari d’Elías Gorostiaga Estériles.

Ja tenim el número 3 de la revista Agràcia, una veu llibertària des de Gràcia! Passeu-la a buscar que estan volant! Per a més informació: Revista Agracia 3.

AGENDA DE L’ATENEU DEL 26 DE JUNY AL 3 DE JULIOL

Dilluns 26

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

Dimarts 27

L’Ateneu estarà obert de 18:00 a 21:00 h (o no).

Dimecres 28

19:00 h – Presentació del llibre “Tiempo de generosos y cautivos anarquistas. Para echar a andar en el recuerdo 1939-1976.” de Manel Aisa Pàmpols, amb l’autor.

20:30 h – Tertúlia amb les Truites llibertàries de l’Ateneu.

Dijous 29

14:00 h – Jamancia de l’Ateneu. Menú: Amanida, macarrons i postre.

19:00 h – Reunió d‘Edicions Malcriàs, la no-editorial de l’Ateneu.

Divendres 30

L’Ateneu estarà obert (o no).

Dissabte 1

19:00 – Presentació del projecte “El Cosmos en Rojo y Negro” a càrrec de Deskantille Científico i el Grup de Memòria Històrica de l’Ateneu.

Diumenge 2

19:00 – Cinefòrum: projecció de la pel·lícula “El beso de la mujer araña” d’Héctor Babenco (1985), 121 minuts.

Dilluns 3

18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

ACTIVITATS FORA D’AGENDA

JULIOL

Divendres 7 – 19:00 – A la llibreria Rosa de Foc. Edicions Malcriàs va de gira! Presentació doble del poemari “De seny poc: Un alfabet poètic” de Clara Andrés Pont i del recull de contes col·laboratiu “Lo que no cuenta ni se cuenta”.

Divendres 7 – 19:00 (hora a confirmar) – Presentació del còmic “Los pistoleros” d’Ibán Díaz Parra.

Dissabte 8 – 19:00 – Presentació del poemari «Animal humano, humano animal» d’Andrés Belalba, amb l’autor.

Divendres 14 – 19:30 Inauguració de l’exposició “Namasté”.

Dissabte – 15 19:00 h – «SÍ Ⓐ POE SÍ Ⓐ POE i micro obert». Donde recitar es escuchar. Convidat especial: Leo Cayuela.

