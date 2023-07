AGENDA DE L’ATENEU DEL 18 AL 24 DE JULIOL

L’Ateneu està obert (o no) de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 h.

Podeu visitar l’exposició fotogràfica Calais i Grande Synthe, l’última frontera natural d’Europa de Fotomovimiento, fins el 20 de juliol.

Divendres 21 – 19:30 h – Inauguració exposició Mamaste



Dissabte 15 – 20:00 h – Actuació d’Antuan Asensio Yzquierdo i presentació del número 13 de la revista “Òrbites existencials”.



El grup Deskantille Científico i el grup de Memòria Històrica de l’Ateneu han engegat un projecte col·laboratiu per a ments inquietes, creatives i llibertàries. Us animem portar l’anarquisme fins a les estrelles participant a “El Cosmos en Rojo y Negro”! Trobareu més informació sobre el projecte i sobre com participar en aquest enllaç: El Cosmos en Rojo y Negro.

Ja tenim el número 3 de la revista Agràcia, una veu llibertària des de Gràcia! Passeu-la a buscar que estan volant! Per a més informació: Revista Agracia 3.

Dimarts 18

19.30 h – assemblea



Dimecres 19

20:30 h – Tertúlia amb les Truites lliLbertàries de l’Ateneu.

Dijous 20



14:00 h – Jamancia de l’Ateneu. Menú: Arròs basmati especiat + Curri Punjabi Mattar Paneer (guisantes y queso)

De postre macedònia

Divendres 21

19.30h – Inauguració exposició Mamaste

Dissabte 22



20:00 h – Actuació d’Antuan Asensio Yzquierdo i presentació del número 13 de la revista “Òrbites existencials”.

Diumenge 23



L’Ateneu estarà obert (o no).

Dilluns 24



18:00 a 21:00 h – Secretaria de l’Ateneu.

18:30 a 20:30 h – Biblioteca col·lectiva la Malcrià.

ACTIVITATS FORA D’AGENDAAGOST

Divendres 4 – 19:30 – Inauguraciód’exposició de Carles Gabaldà (pintura i dibuix).

Dimecres 16 a Dilluns 21 – Festes de gràcia (programació conjunta amb l’Hort de Ca la Trava). El programa inclou: escacs, homenatge a Lorca, xerrades, sopar de germanor i concerts.

Dilluns 21 – 20:00 (Hora provisional) – Sopar de germanor de l’Ateneu.

SETEMBRE

Dijous 14 – 19:00 – Presentació del llibre “Llevamos un mundo nuevo en nuestra memoria” de Toni Álvaro amb el seu autor.



