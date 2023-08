Un any més ens sumem a la Festa Major de Gràcia per seguir donant vida a aquest espai veïnal que hem anat construint al llarg dels 7 anys de trajectoria.

Us deixem amb la programació de tota la setmana!

Vine a l’hort a gaudir de l’espai i a donar suport dels diferents colectius i causes ainterepresives.

Travessera de Gràcia, 154

18h – 00h

Avisem que hi ha aforament limitat.

Porta efectiu, taquilla inversa per artistes!

No s’acceptaran actituds de merda!